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Son dakika: Galatasaray bombayı patlatıyor! Merih Demiral'ın Arabistan kararı sonrası Sergio Ramos...

15.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek lan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan sarı - kırmızılılar, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşın gündemine bonservisi elinde olan Sergio Ramos'u almıştı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanına çıkmıştı. Son şampiyon sarı - kırmızılılar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve yeni sezona 1 puanla başlamıştı. Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşın stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine Sergio Ramos geldi.

SÜRPRİZ ANLAŞMA GELEBİLİR

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PSG’den ayrıldığı ilk günlerde Merih Demiral'ın da Al Hilal'den gelen teklifi kabul etmesi sonrasında Suudi Arabistan’a kapıyı kapatan 37 yaşındaki futbolcunun ise artan teklifleri değerlendirmeye aldığı ve sürpriz bir anlaşmanın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

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Galatasaraylı yetkililer, Ramos’la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın Sergio Ramos’a 1+1 yıllık mukavele önerdiği de gelen haberler arasında. (Fanatik)

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