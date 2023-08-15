Son dakika: Galatasaray bombayı patlatıyor! Merih Demiral'ın Arabistan kararı sonrası Sergio Ramos...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanına çıkmıştı. Son şampiyon sarı - kırmızılılar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve yeni sezona 1 puanla başlamıştı. Victor Nelsson'un ayrılık ihtimaline karşın stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın gündemine Sergio Ramos geldi.

SÜRPRİZ ANLAŞMA GELEBİLİR

PSG’den ayrıldığı ilk günlerde Merih Demiral'ın da Al Hilal'den gelen teklifi kabul etmesi sonrasında Suudi Arabistan’a kapıyı kapatan 37 yaşındaki futbolcunun ise artan teklifleri değerlendirmeye aldığı ve sürpriz bir anlaşmanın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

Galatasaraylı yetkililer, Ramos’la ilgili süreci yakından takip ediyor ve İspanyol savunmacının menajeriyle kontrat şartlarını görüşmeyi sürdürüyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın Sergio Ramos’a 1+1 yıllık mukavele önerdiği de gelen haberler arasında. (Fanatik)

