SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Ne yaptın Okay Yokuşlu... Galatasaray istedi, ligin 16. sına gitti!

Son dakika Galatasaray haberleri: Ne yaptın Okay Yokuşlu... Galatasaray istedi, ligin 16. sına gitti!

26.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: İspanya La Liga ekibi Getafe, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Adı Galatasaray ile anılan Okay, kariyerine İspanya'da devam etmek istediği için Getafe'yi seçti ve imzayı attı. Ligde 16. sırada bulunan ve küme düşmeme mücadelesi veren Getafe'yi tercih etmesi sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Galatasaray'ı reddetme sebebinin Türkiye'de forma giymeye şu an için sıcak bakmadığı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ne yaptın Okay Yokuşlu... Galatasaray istedi, ligin 16. sına gitti!
Okay Yokuşlu

Okay Yokuşlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Celta Vigo
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da son dakika haberleri devam ediyor... Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan Okay Yokuşlu'nun yeni adresi sonunda belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu tercihini İspanya'da kalmaktan yana kullandı. 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Okay Yokuşlu sesleri yükselirken milli oyuncu tercihini Getafe'den yana kullandı. Ligin 16. sırasında bulunan ve küme düşmeme mücadelesi veren Getafe'ye transfer olan Okay Yokuşlu'nun bu tercihi sosyal medyada çok eleştirildi.

TÜRKİYE'Yİ ŞU AN İÇİN İSTEMİYOR

thumbs_b_c_3c5dee8fe9577a4e4e0b59a688e1d77b

Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye şu an için dönme planı olmadığı için Galatasaray'ı reddettiği ve bu yüzden İspanya'da kaldığı öğrenildi. Küme düşme mücadelesi veren Getafe'yi tercih etmesinin nedeninin de bu olduğu aktarıldı.

ENES ÜNAL İLE TAKIM ARKADAŞI OLDULAR

fhfgh

Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Celta Vigo takımında bu sezon çok az forma şansı bulan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer etti. Getafe yaptığı yazılı açıklamada, Okay'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması hususunda Celta Vigo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Canlı yayına çıktığı anda ortalık karıştı!Canlı yayına çıktığı anda ortalık karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

Ahmetcan Kaplan'a 194 euro'luk yatırım! Resmen satın aldı

Ahmetcan Kaplan'a 194 euro'luk yatırım! Resmen satın aldı

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.