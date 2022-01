Son dakika Galatasaray haberleri: Ne yaptın Okay Yokuşlu... Galatasaray istedi, ligin 16. sına gitti!

Galatasaray'da son dakika haberleri devam ediyor... Celta Vigo'dan ayrılma kararı alan Okay Yokuşlu'nun yeni adresi sonunda belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu tercihini İspanya'da kalmaktan yana kullandı. 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Okay Yokuşlu sesleri yükselirken milli oyuncu tercihini Getafe'den yana kullandı. Ligin 16. sırasında bulunan ve küme düşmeme mücadelesi veren Getafe'ye transfer olan Okay Yokuşlu'nun bu tercihi sosyal medyada çok eleştirildi.

TÜRKİYE'Yİ ŞU AN İÇİN İSTEMİYOR

Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye şu an için dönme planı olmadığı için Galatasaray'ı reddettiği ve bu yüzden İspanya'da kaldığı öğrenildi. Küme düşme mücadelesi veren Getafe'yi tercih etmesinin nedeninin de bu olduğu aktarıldı.

ENES ÜNAL İLE TAKIM ARKADAŞI OLDULAR

Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Celta Vigo takımında bu sezon çok az forma şansı bulan milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer etti. Getafe yaptığı yazılı açıklamada, Okay'ın sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması hususunda Celta Vigo ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.