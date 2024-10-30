HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında Öcalan detayı! Terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez görüşmüş

Son dakika | Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında Öcalan detayı! Terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez görüşmüş

30.10.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alınması günün ilk sıcak gelişmesi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamada Özer hakkındaki 'Abdullah Öcalan' detayı dikkat çekti. Ayrıca Özer'in kırmızı bülten ile aranan terörist Remzi Kartal ile 14 kez iletişim kurduğu belirtildi.

Son dakika | Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında Öcalan detayı! Terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez görüşmüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alındı. Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı.

ISTANBUL---ISTANBUL-CUMHURIYET-BASSAVCIL_396487_109948

'TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİ ABDULLAH ÖCALAN' DETAYI

Bu arada Başsavcılıktan Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:

"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER’in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak;

  • şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi),

  • hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri,

  • fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri,

ISTANBUL---ISTANBUL-CUMHURIYET-BASSAVCIL_396489_109948

"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN TERÖRİST REMZİ KARTAL'LA 14 KEZ GÖRÜŞME"

  • yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

ISTANBUL---ISTANBUL-CUMHURIYET-BASSAVCIL_396488_109948

SABAH 06.00'DA GÖZALTI TALİMATI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

İlginizi Çekebilir

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

 İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' açıklaması!

İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' açıklaması!

 İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' açıklaması!

İmamoğlu'ndan 'Ahmet Özer' açıklaması!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Özer
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi! Önce ona dikkat çekti

Gram altında tarih verip '4 bin 500 TL' dedi! Önce ona dikkat çekti

Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e büyük ceza!

Derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler'e büyük ceza!

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ o ismin yayına katılacağını duyunca stüdyoyu terk etti: "Muhatabım olamaz..."

İstanbul'da kuzen vahşeti! 18 yaşındaki genç kızı bayılttıktan sonra katletti

İstanbul'da kuzen vahşeti! 18 yaşındaki genç kızı bayılttıktan sonra katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.