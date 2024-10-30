Son dakika | Gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında Öcalan detayı! Terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la 14 kez görüşmüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alındı. Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı.
Bu arada Başsavcılıktan Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:
"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER’in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak;
şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi),
hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri,
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."