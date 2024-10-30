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  4. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.10.2024 08:46
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu. Öte yandan Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yapılıyor. Gözaltına alınan Özer Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Belediyede de arama yapılıyor

İstanbul güne gözaltı haberiyle başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığını bildirdi. Öte yandan Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde de arama yapılıyor. Gözaltına alınan Ahmet Özer'in Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

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AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü. 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi. 1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

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Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir. Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve üç dil bilmektedir.

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