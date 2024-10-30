Gözaltına alınan Ahmet Özer'le ilgili İmamoğlu'ndan ilk açıklama!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Polis ekipleri Özer'in evinde ve Esenyurt Belediye binasında arama yaparken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da ilk açıklama geldi.

Özer'in kıymetli bir biliminsanı ve yerel yönetici olduğunu belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"KIYMETLİ BİR BİLİMİNSANI VE YEREL YÖNETİCİDİR"

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı."