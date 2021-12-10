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  4. Son Dakika: Havalimanındaki hareketlerinden şüphelenildi! Valizin astarından uyuşturucu çıktı

Son Dakika: Havalimanındaki hareketlerinden şüphelenildi! Valizin astarından uyuşturucu çıktı

10.12.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen kişi, x-ray cihazından geçerken şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. Valizi aranan şüphelinin, valizindeki astar altında gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin bulundu. Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında daha önce terör örgütü üyeliği ve propagandasından işlem yapıldığı öğrenildi.

Son Dakika: Havalimanındaki hareketlerinden şüphelenildi! Valizin astarından uyuşturucu çıktı

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, kentten İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen kişinin x-ray cihazından geçtiği sırada hareketlerinden şüphelendi.

VALİZDEKİ ASTAR ALTINA GİZLENMİŞ

Üst araması ve valizi aranan şüphelinin, valizindeki astar altında gizlenmiş 3 kilo 240 gram eroin bulundu.

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TERÖR BAĞLANTISI

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, daha önce hakkında, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapma ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

ASDASD

(DHA)

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