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  4. Son dakika! İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika! İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

07.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de Melik Altınok'un sunumuyla yayınlanan Sebep Sonuç programına katıldı. Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada, "Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde." ifadelerini kullandı.

Son dakika! İbrahim Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

A Haber'de Melik Altınok'un sunumuyla yayınlanan Sebep Sonuç programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"DOKTORLARIN ÖNGÖRÜSÜ BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NEGATİFE DÖNECEĞİ YÖNÜNDE"

Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın. Cumhurbaşkanımızın iş akışı ve temposu var. Ona ayak uydurmak zorundasınız. Tatil yapmayı boş boş oturmak gibi tanımlarsanız, o manada bir tatilimiz yok. İşini gerçekten takip eden ve işine sadıktır. Lider böyle olunca ekibi de kendini buna göre kalibre etmek zorundadır. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, eşi ve kendisinin durumunun iyi seyrettiğini söyledi:

"COVID-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor.

Bu süreçte geçmiş olsun dileklerini ileten devlet başkanları ve kıymetli eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, basın mensuplarına, hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlara can-ı gönülden teşekkür ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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