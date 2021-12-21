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Son Dakika: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

21.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Meteorolojinin uyarılarının ardından olumsuz hava koşulları deniz seferlerini de etkiledi. İDO ve BUDO, sefer iptalleri olduğunu duyurdu.

Son Dakika: İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle;

İDO

07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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