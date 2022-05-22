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  4. Son dakika: İlkay Gündoğan Manchester City'i şampiyonluğa götürdü, sosyal medya 'Gibi' sahnesi ile yıkıldı!

Son dakika: İlkay Gündoğan Manchester City'i şampiyonluğa götürdü, sosyal medya 'Gibi' sahnesi ile yıkıldı!

22.05.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in son haftasında şampiyonluk düğümü çözüldü ve büyük zafere Manchester City ulaştı. 75. dakikaya 2-0 geride girmesine rağmen maçı 3-2 çeviren City'de İlkay Gündoğan attığı 2 golle yıldızlaşmıştı. Başarılı futbolcunun oyunu sonrasında sosyal medya, fenomen dizi 'Gibi'den bir sahne ile adeta yıkıldı.

Son dakika: İlkay Gündoğan Manchester City'i şampiyonluğa götürdü, sosyal medya 'Gibi' sahnesi ile yıkıldı!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftası muhteşem bir şampiyonluk yarışının da sonuna sahne oldu.

Manchester City, konuk ettiği Aston Villa karşısında 69. dakikada 2-0 geri düşünce ev sahibi ekibin taraftarları şampiyonluğun kaçtığını düşünmüştü.

ŞAMPİYONLUĞU İLKAY GETİRDİ

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Manchester City'de 68. dakikada oyuna giren İlkay Gündoğan, 76. dakikada farkı 1'e indiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. City, 78'de Rodri ile eşitliği yakaladı. 81. dakikada yine İlkay Gündoğan sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü atıp, skoru 3-2 yaptı.

Maç bu sonuçla sona erdi ve Manchester City şampiyonluğunu ilan etti.

SOSYAL MEDYA BU REPLİK İLE YIKILDI

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City'nin şampiyonluğunun ardından sosyal medya ise Exxen'de 2 sezon yayınlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Gibi dizisinden bir sahne ile çalkalandı.

SON 15 DAKİKADA GUARDIOLA: "İLKAY'IM SENDEYİZ"

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Dizide Feyyaz Yiğit'in canlandırdığı 'Yılmaz' karakterinin "Ya İlkay'a bırakır mısınız lütfen ya? İlkay halledecek o işi. İlkay'ım sendeyiz, senin yaratıcılığın." repliği, "Son 15 dakikada Pep Guardiola" şeklinde tweet atıldı.

Kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayan tweet, binlerce kişi tarafından retweet edildi.

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Premier Lig'de şampiyon Manchester City!Premier Lig'de şampiyon Manchester City!
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Premier League İngiltere Exxen son dakika haberi
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