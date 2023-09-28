Son dakika: İstanbul'da beklenen yağmur başladı! Başakşehir, Sultangazi, Arnavutköy... Yollar göle döndü, AFAD'dan uyarı geldi

Son dakika: İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Megakentin bazı bölgelerinde de ani yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

Bazı caddelerin suların taşmasıyla göle döndüğü görülürken bir vatandaşın dükkanını da su bastı. Kapısını açınca su bastığını ifade eden dükkan sahibi ve çalışanlar içeride mahsur kaldı. Yağış nedeniyle trafiğin kapanmasıyla da vatandaşlar ve sürücüler zorluk yaşadı.

AFAD'DAN UYARI

AFAD'dan etkili olan yağışlarla ilgili açıklama geldi. Yapılan uyarıda "Meteorolojiye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

VALİ GÜL: "İVEDİ ŞEKİLDE BOŞALTINIZ"

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.

TRAMVAY VE TELEFERİK SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TEKİRDAĞ'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin TEKİRDAĞ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevrelerinde yağış uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde sağanak etkili oldu. Çerkezköy'de yaklaşık 30 dakika süren sağanakta Yıldırım Beyazıt Mahallesi, kapalı pazar yerinin bulunduğu bölgede bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Suyla kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Marmaraereğlisi ilçesinde de saat 13.30 sıralarında da sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu bölgede yağışın yer yer süreceği belirtildi.

ÇANAKKALE'DE BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Meteoroloji'nin dün Çanakkale ve ilçeleri için 'sarı' kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinde Lapseki ilçesinde yağış etkili oldu. Yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Ayrıca ilçede bulunan Çınarlıdere çayında yükselen su seviyesi nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ

Meteoroloji'nin açıklamasında "Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL VE MARMARA'DA BU AKŞAMA DİKKAT!

Marmara Bölgesinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri ile İstanbul il geneli, Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji yarın beklenen yağışlar nedeniyle İstanbul, Balıkesir, Bursa, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'ye sarı kodlu uyarıda bulundu.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



