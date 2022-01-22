Son dakika: İstanbul kar yağışında son durum! 5 gün boyunca etkili olacak, bu gece ve yarına dikkat! Meteorolojiden son hava durumu tahminleri

Son dakika: İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili son gelişmeler ve İstanbul hava durumuyla ilgili yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Günlerdir beklenen kar yağışının dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle trafik yüzde 90'a çıkarken, bazı uçuşlar iptal edildi. Kar yağışının İstanbul'da kaç gün etkili olacağıyla ilgili de son hava durumu tahminleri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre megakentte kar yağışı 5 gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kar yağışının bugün öğleden sonra azalacağını ancak gece saatlerinde ve yarın etkisini giderek artıracağını duyurdu. İşte İstanbul'daki kar yağışı ve hava durumuyla ilgili son tahminler....

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK? BU GECE VE YARINA DİKKAT!

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının İstanbul'da kaç gün daha süreceğiyle ilgili Prof. Dr. Orhan Şen'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şen, "İstanbul da bugün öğlene kadar kar yağışı devam ediyor.Öğlen azalıp kesiliyor. Kuzey ilçelerde devam edebilir. Akşam Kuzey ilçelerden başlayarak daha yoğun tekrar geliyor. Gece ve yarın yoğun olarak devam ediyor. Sıcaklık 1-2 C. Anadolu yakasında biraz daha fazla." ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İstanbul'da kar yağışının 5 gün boyunca etkili olması beklendiğini duyurdu. Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken öğle saatlerinde kar kesiyor. Akşam ise kar yağışı kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kar yağışı İstanbul'un genelinde etkili olması beklenirken öğle ve akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise gece eksi 2 derecelere kadar inecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI HER YERİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da dün akşamdan itibaren etkili olmaya başladı. Beylikdüzü'nde lapa lapa yağan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de de benzer görüntüler yaşandı. Kayaşehir ve Sarıyer’de de lapa lapa yağan kar her yeri beyaza bürüdü. Yollar da beyaz örtü ile kaplanırken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Küçükçekmece'de de başlayan kar sürücülere zor anlar yaşattı. Bakırköy ve Bahçelievler'de sulu kar şeklinde başlayan yağışlar zaman zaman etkisini artırdı. Kısa bir süre etkili olan kar yağışı yerini yağmura bırakırken, cadde üzerinde kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü.

ANADOLU YAKASINDA DA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Evlerin çatıları, araçların üstleri beyaza büründü. Cadde üzerinde kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü

ARAÇLAR TRAFİKTE ZORLUKLA İLERLEDİ

Maltepe'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Gülsuyu Mahallesinde karla kaplanan ara yollar üzerinde araçlarıyla ilerlemekte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araç sürücüleri yolda kayarken, bazıları da araçlarıyla zikzak çizerek ilerlemeye çalıştı.

Araç sürücüsü Eyüp Oral, “İstanbul'da beklediğimiz kar başladı. Araçlar yolu çıkmakta zorlanıyor. Burası yüksek kesim olduğu için yağış daha fazla hissediliyor” dedi.

22 OCAK HAVA DURUMU! METEOROLOJİDEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, Muğla çevrelerinde kuvvetli yağmur, İç Ege'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 7°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-100 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına (40-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BİNGÖL °C, -3°C

Çok bulutlu ve hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 2°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu



