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SON DAKİKA! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:46 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 219 olduğu bildirildi.

SON DAKİKA! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 219 olduğu kaydedildi. (AA)

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MSB Barış Pınarı Harekatı açıklama

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