SON DAKİKA! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, F\u0131rat'\u0131n do\u011fusunda ba\u015far\u0131yla devam eden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'nda etkisiz hale getirilen PKK\/PYD-YPG'li ter\u00f6rist say\u0131s\u0131n\u0131n 219 oldu\u011fu kaydedildi. (AA)PARTNERFoto\u011fraflar\u0131 kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131, sosyal medya y\u0131k\u0131ld\u0131T\u00dcRSAB Ba\u015fkan\u0131 Dalaman, G\u00f6cek ve Fethiye\u2019deki seyahat acenteleriyle bir araya geldiBilecik\u2019ten \u2019Diyarbak\u0131r Anneleri\u2019ne destek
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