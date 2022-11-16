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  4. SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme! Terörist Ahlam Albashır böyle gelmiş

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme! Terörist Ahlam Albashır böyle gelmiş

16.11.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da hain bir saldırı düzenlemiş, patlayan bomba nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 81 kişi yaralanmıştı. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden bombayı bırakan terörist yakalanmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yaşanan yeni gelişmede teröristin bombayı patlattığı yere geldiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz pazar günü terör saldırısı düzenlenmiş, hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından ekipler bombayı bırakan teröristi Küçükçekmece'deki bir evde yakalanmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin yaşanan yeni gelişmede teröristin bombayı patlattığı yere geldiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 16.20'de bir patlama meydana gelmişti. Bırakılan bombanın patlaması sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

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24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayın üzerinden 24 saat geçmeden teröristin yakalandığını açıklamıştı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, teröristi Küçükçekmece'deki evde yakalamıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İstiklal Caddesi bombalı saldırı taksim

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