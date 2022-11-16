SON DAKİKA: İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıdan 3 gün sonra ortaya çıktı! O hücreden çıktılar...

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Turistlerin uğrak noktası olan Taksim'de patlatılan bombanın birçok mesajının olduğu düşünülüyor. Suriyeli saldırganın Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı da tespit edildi. Saldırgana yardım eden teröristler Ahmet ve Ammar kardeşler de yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: HAİN SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER 'SURİYELİLER' HÜCRESİNDEN ÇIKTI!

6 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan hain saldırının başrolündeki terörist Ahlam Albashir'ı yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet ve Ammar Jarkas kardeşlerin sırrı çözüldü! Bombacıyı Taksim'e götüren kişinin de Yasir El Korali isimli terörist olduğu belirlendi.

İstiklal Caddesi saldırganı Ahlam Albashir'i ve kocası rolündeki Bilal Hassan isimli teröristi yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet ve Ammar kardeşler de dün gece yakalandı.

PLAKADAKİ HARF GRUPLARINDAN YOLA ÇIKTILAR

Yapılan soruşturma sonucunda Taksim saldırısının terör örgütü YPG içerisindeki 'Suriyeliler' grubu olarak adlandırılan bir hücre tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Milliyet'in haberine göre saldırının başrolündeki Ahlam Albasir'in bir otomobille Esenler'den Küçükçekmece'ye gittiğini belirleyen polis ekipleri plakadaki harf gruplarından yola çıkıp iğneyle kuyu kazarak sonuca gitti.