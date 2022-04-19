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Son dakika: İzmir merkezli 31 ilde harekete geçildi: Çok sayıda gözaltı kararı

19.04.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'ye yönelik düzenlenen son dakika operasyonunda, İzmir merkezli 31 ilde düğmeye basıldı. Örgütün "TSK yapılanmasına" karşı devam eden soruşturma kapsamında 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aralarında halen görevde olan askerler olduğu belirtildi.

Son dakika: İzmir merkezli 31 ilde harekete geçildi: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. 99 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

GECE VAKTİ HAREKETE GEÇİLDİ

Bunun üzerine bugün saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

25 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 25 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker, 766'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'unun tutuklandığı, 563 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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