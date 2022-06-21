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Son dakika: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı! Bir devrin sonu...

21.06.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da 2014 yılında takıma katılan ve kazanılan başarılarda başrol oynayan Jan Vesely'nin geleceği merak ediliyordu. Sarı - lacivertli taraftarların takımda kalmasını istediği Çek pivot, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını resmen açıkladı.

Son dakika: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı! Bir devrin sonu...

Son dakika haberleri: Başantrenörlük görevi için Aleksandar Djordjevic'in ayrılığı sonrasında Dimitris Itoudis ile anlaşan Fenerbahçe Beko'da art arda vedalar yaşanırken, takımın yıldız ismi Jan Vesely için flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Beko'nun başarılı pota altı oyuncusu Jan Vesely, sarı - lacivertli kulübe veda ettiğini açıkladı.

Vesely'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"FENERBAHÇE HER ZAMAN BENİM EVİM OLACAK"

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"Sevgili Fenerbahçe taraftarları, bu kelimeleri yazmak benim için çok zor. Birlikte geçirdiğimiz 8 yılın ardından yolculuğumuz sona eriyor. Burayı benim ve ailem için bir yuva yaptığınız için teşekkür ederim. Hayatımdaki en önemli şeyler burada, İstanbul'da oldu; burada evlendim ve oğlum burada doğdu. Hepinizin çok sevdiği forma için kan, ter ve gözyaşı dökmek bir onurdu. Fenerbahçe her zaman kalbimin derinliklerinde olacak ve bir gün yeniden Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorum çünkü İstanbul ve Fenerbahçe her zaman benim evim olacak. Her şey için teşekkürler"

INSTAGRAM'DAN DUYURDU

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Ayrılığını Instagram'dan duyuran Vesely'nin kısa süre içerisinde Barcelona'ya imza atması bekleniyor.

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞUNUN MİMARLARINDAN

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NBA kariyeri sonrası 2014'te Fenerbahçe kadrosuna katılan Vesely, Sarı-Lacivertli ekibin uzun yıllardır vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu. Tarafatarların da takımda en sevdiği isimlerin başında gelen Vesely, Fenerbahçe'nin 2017'de kazandığı EuroLeague şampiyonluğunun mimarları arasında da yer alıyordu.

32 yaşındaki Çek basketbolcu EuroLeague'de bu sezon 13.6 sayı, 6.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.

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