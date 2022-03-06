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Son dakika: Kadıköy'den geçiş yasak! 10 kişi Fenerbahçe, Trabzonspor maçından 1 puan çıkardı

06.03.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası mükemmel bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk ettiği maç Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Maç da aynı beklentilerde olduğu gibi harika bir tempoyla başladı. Karşılaşmanın hemen başında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesiyle iki takımın da planları değişti. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta heyecan bir an bile kesilmedi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Son dakika: Kadıköy'den geçiş yasak! 10 kişi Fenerbahçe, Trabzonspor maçından 1 puan çıkardı

Son dakika: Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Trabzonspor'un liderlik yarışında takipçileriyle arayı iyiden iyiye açmasından sonra maçın önemi Fenerbahçe için daha büyüktü. Sarı-lacivertli taraftarlar maça adeta akın etti. Biletlerin tamamının tükendiği maç adeta nefes kesti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KART!

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Fenerbahçe'de 18. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci topu kontrol etmek isterken Sioipis'in ayağına müdahale yaptı. Hakem pozisyonu izlemek için VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası Hakem Zorbay Küçük İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kartını gösterdi.

TRABZONSPOR KIRMIZI KARTIN ARDINDAN GOLÜ BULDU

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Trabzonspor 22. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında soldan son çizgiye inen Abdulkadir Ömür, topu ceza sahasına doğru gönderdi. Topla buluşan Anthony Nwakaeme vuruşunda topu ağlara gönderdi.

MAÇIN HAKEMİNE SALDIRI

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Maçın ilk 45 dakikasının sona ermesinin ardından bir Sarı Lacivertli ekip taraftarı sahaya girdi. Hakem Zorbay Küçük'e doğru koşmak isteyen taraftarı güvenlik görevlileri son anda engelledi.

10 KİŞİ FENERBAHÇE GOLÜ BULDU!

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Fenerbahçe Miha Zajc'ın 71. dakikadaki golüyle skora dengeyi getirdi. Mert Hakan Yandaş'ın, kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa yükselen Miha Zajc, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

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Fenerbahçe'de 4 futbolcu Trabzonspor maçında görev alamadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bu maçta forma giyemedi.

MESUT ÖZİL YEDEK

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Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından Trabzonspor maçında kadroya dahil edildi. Özil, hastalık ve sakatlığı sebebiyle uzun bir ara takımdan ayrı kalırken, 8 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde en son 10 Ocak'ta oynanan Altay mücadelesinde görev alan Mesut Özil, 5 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçında görev alamamıştı. Özil, Trabzonspor maçına yedekler arasında başladı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

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Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu'nu tamamen doldururken, takımlarına destek tezahüratlarında bulundu.

ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo'nun yerine Ahmetcan Kaplan'a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres'e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür'e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme'ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius'a forma verdi. Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına şu ilk 11 ile çıktı: Uğurcan Çakır - Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

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Trabzonspor, Fenerbahçe karşısına 4 futbolcusundan eksik çıktı. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı, önemli karşılaşma öncesinde kadroda yer almadı.


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