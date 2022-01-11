Son dakika! Kazakistan'da mahsur kalan 167 kişi İstanbul'a geldi

Son dakika haberi! Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam 167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda indi.
Olaylar nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.
Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları, işadamları ve bazı Türk yolcular yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum