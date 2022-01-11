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  4. Son dakika! Kazakistan'da mahsur kalan 167 kişi İstanbul'a geldi

Son dakika! Kazakistan'da mahsur kalan 167 kişi İstanbul'a geldi

11.01.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Kazakistan'da iç karışıklık nedeniyle çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

Son dakika! Kazakistan'da mahsur kalan 167 kişi İstanbul'a geldi

Son dakika haberi! Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam 167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda indi.

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Olaylar nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.

UÇAKTA THY PERSONELİ, TÜRK VATANDAŞLARI VE İŞ ADAMLARI VARDI

Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları, işadamları ve bazı Türk yolcular yer aldı.

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Kazakistan
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