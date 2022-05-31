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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu! CHP'den art arda tepki geldi

31.05.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi davasının 7'nci duruşması bugün görüldü. Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, “suç işlemeye tahrikten” ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları!

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu! CHP'den art arda tepki geldi

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında karar belli oldu. CHP'den karara art arda tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Ne ilginçtir ki cezaların büyük bir çoğunluğu, yasal imkan olan cezaların tamamı ertelendi. Adalet arıyoruz. 85 milyon adalete susadı" açıklamasında bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan karara ilişkin paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2019 yılında katıldığı şehit cenazesi sırasında linç girişimine uğramıştı. Linç girişimine ilişkin açılan davanın 7'nci duruşması bugün Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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KARAR ÇIKTI

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e “basit yaralamadan” 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün, “suç işlemeye tahrikten” ile 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Başkanı Ekrem İmamoğlu, karara sosyal medyadan tepki gösterdi. İmamoğlu paylaşımında, "Bir yanda bir söz, bir tweet yüzünden açılan, ağır cezalar istenen davalar diğer yandan ana muhalefet partisinin genel başkanını linç eden, hayatına kastetmeye yeltenen kişilere verilen komik cezalar. Hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan?" ifadelerini kullandı.


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Ankara Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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