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  4. SON DAKİKA | Kırklareli'de feci kaza! Yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

SON DAKİKA | Kırklareli'de feci kaza! Yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

03.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarptı. Kaza sonrasında Kıdemli Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu, bir asker ise yaralandı. İşte olayın detayları...

SON DAKİKA | Kırklareli'de feci kaza! Yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Son dakika haberine göre Lüleburgaz - Babaeski yolunun 4. Kilometresinde bir trafik kazası meydana geldi. 2 otomobilin kazaya karıştığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri de bölgeye intikal etti. Kaza bölgesinde yol güvenliği için önlemler almaya çalışan jandarma ekiplerine yoldan geçen başka bir araç çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle 1’i ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Her iki asker kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıdemli Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

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Şehit Cerit için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlenerek memleketi Kayseri’ye uğurlanacak.

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İHA

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