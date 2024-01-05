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  4. SON DAKİKA | Kıvanç Talu ve Beril Talu tutuklandı! Dikkat çeken 6 milyon TL detayı, Gürcistan'a kaçış hikayeleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Kıvanç Talu ve Beril Talu tutuklandı! Dikkat çeken 6 milyon TL detayı, Gürcistan'a kaçış hikayeleri ortaya çıktı

05.01.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika: 150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtığı iddia edilen Sosyal Medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmelerinin ardından gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan iki şüpheli, kendileriyle ilgili iddiaları kabul etmedi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken Talu çiftinin yeni ifadesi ortaya çıktı.

Son dakika haberi: 'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen ve 150 milyon liralık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

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GÜRCİSTAN'A GİTTİKLERİ BELİRLENMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında dolandırıcılık iddiaları üzerine yurt dışına çıkış yasağı konmuştu. Yapılan incelemeler sonucu çiftin Gürcistan'a gittiği belirlenmişti.

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BERİL VE KIVANÇ TALU GÖZALTINA ALINDI

Dün öğle saatlerinde Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun İstanbul Havalimanı'na Gürcistan'dan kalkan bir uçakla geldikleri öğrenildi. Haklarında yurt dışına çıkış yasağı olduğu için havalimanı polisi tarafından pasaportlarına el konan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun, Türkiye'ye giriş yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

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"BİZ ONLARDAN BORÇ PARA ALDIK"

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddialarını kabul etmeyen şüphelilerin "Biz onlardan borç para aldık. Asıl onlar tefecilik yaptılar. Asıl suçlu onlar" dedikleri belirtildi.

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SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çift adliyeye sevk sırasında sorulara cevap vermedi.

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TUTUKLANDILAR

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

KIVANÇ TALU EŞİNİN ÇALIŞTIĞI REKLAM AJANSINI SUÇLADI

Kanal D Haber'in haberine göre yeni ifadeler ortaya çıktı. Kıvanç Talu haklarındaki iddiayı reddedip eşinin çalıştığı reklam firmasını suçlayarak "Eşim Beril Talu 10 yıldır çalıştığı reklam ajansından zorla istifa ettirildi. Bununla birlikte üzerine haksız bir borç yüklendi. Eşim de bu borç konusundaki alacaklılarla sektörde iş yapmaya devam edeceği için ve kendisi yüzünden bu insanların mağdur olmaması için bu borcu üstlendi. Başka şahıslardan reklam işlerinde kullanılmak üzere aldığı borç paralardan reklam firmasının ödemediği borçları ödemeye çalışıyordu" dedi.

6 MİLYON TL PARA TRANSFERİ

İfade tutanağında para transfer tespitleri de yer aldı. 6 ayrı kişinin yaptığı o transferlerde Beril Talu'nun hesabına yaklaşık 6 milyon TL para yatırıldığı belirtildi.

Beril Talu söz konusu paralarla ilgili olarak "Bu paralar banka hesaplarıma reklam prodüksiyon işi ile ilgili ön avans ödemeleri için şahsı borç olarak gönderilmiştir." dedi.

GÜRCİSTAN'A KAÇIŞ HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Gürcistan'a kaçış ile ilgili olarak "Borç para aldığım kişinin eşi Volkan Bey, beni 1 hafta 10 gün içinde bu parayı ödemezsem çocuğumun okulunu bulabileceğini, Türkiye'nin her yerinde beni bulabileceklerini söyleyerek tehdit etti. Ben ve eşim bunun üzerine çocuğumuzu güvenli bir yere bırakabilmek için yurt dışına çıkma kararı aldık.

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