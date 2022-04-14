Son dakika: Konya'da yaşandı! Rezidansta dehşet: Genç kadını kaçırıp, göğsüne bıçakla imza attılar

Son dakika haberine göre 2'si kadın 3 kişi, iple bağlayıp kaçırdıkları Demet A.'yı bir rezidansa götürüp kâbusu yaşattı. 3 saat alıkoydukları genç kadına çeşitli işkenceler yapan şüpheliler, cinsen istismarda da bulundukları Demet'in göğsüne bıçakla çizip "Bu bizim imzamız" dedi. İşte yaşanan dehşetin detayları...

Konya'da, Murat D. ve sevgilisi Sara D.'nin ortak işlettiği kafede 1 ay çalışan Demet A. (21), iddiaya göre Murat D.'nin tacizine uğrayınca, 1.5 ay önce işten ayrılıp başka bir kafeteryada çalışmaya başladı. Sabah'ın haberine göre Murat D., sevgilisi Sara D. ve ikilinin arkadaşı Tuğba D., önceki gün Demet A.'nın çalıştığı kafenin önüne gitti. Genç kızı arayıp önemli bir mesele olduğunu ve konuşmak istediğini söyleyen Murat D., dışarı çıkar çıkmaz Demet'i kadın arkadaşları ile birlikte zorla araca bindirdi.

BOĞAZINA İP BAĞLAYIP KAÇIDRILAR, REZİDANSTA İŞKENCE YAPTILAR

Kadınlar tarafından boğazına ip bağlanan ve bıçak çekilen Demet, bağırıp yardım isteyemedi.

Şüpheliler genç kızı merkez Selçuklu ilçesinde stüdyo dairelerin olduğu siteye götürdü. Kameralara yakalanmamak için genç kızı arka kapıdan binaya sokan şüpheliler, el ve ayaklarını bağladıkları Demet'e işkence yapmaya başladı.

"SEVGİLİMİ SEN Mİ AYARTTIN?"

Şüphelilerden Sara D., 'Sevgilim Murat'ı sen mi ayarttın' dedi. Demet ise onu ağabey gibi gördüğünü, çocuklarından birkaç yaş büyük olduğunu, kendisini taciz etmesi üzerine kafedeki işinden ayrıldığını söyledi.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP 3 SAAT İŞKENCE YAPTILAR

Ancak buna rağmen Sara D. genç kıza inanmayıp işkencelerini sürdürdü. Demet'i çırılçıplak soyan, yüzünde sigara söndüren ve saçını makas ve bıçakla kesen, bu anları da cep telefonu ile kaydeden şüpheliler, kendisine ve teyzesine zarar vereceği yönünde tehdit edip, 3 saat süren işkencenin ardından genç kızı bıraktı.

Bindiği taksiyle tekrar çalıştığı kafeye dönen Demet A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"SÜREKLİ TACİZ EDİYORDU"

Murat D. ve Sara D.'nin ortak işlettiği kafede 1 ay çalıştıktan sonra 1,5 ay önce oradan ayrılan Demet A. yaşadıklarını anlattı. Demet A., "Yanında çalıştığım süre boyunca beni hem sözleri ile hem de hareketleri ile taciz ediyordu. Sürekli yüzümü ellemeler, yaşın bir önemi olmadığı yönünde sözler söylüyordu. Ailemde buranın uygun olmadığın söyledi ve oradan ayrıldım. Olay gecesi önemli bir konu konuşacağını söyleyip beni dışarı çağırdı.

"İŞKENCE YAPTILAR"

Dışarı çıkınca iki kadın saklandığı yerden çıkıp beni zorla araca bindirdi. Bıçak dayayıp, sesimi çıkarmamam istendi. Eve getirdiklerinde elimi kolumu bağladılar. Sevgilisi ile bir ilişkim olmadığını söylememe, haklı olmama rağmen özür dilediysem de fayda etmedi. Sara D. bana işkence yapmayı sürdürdü.

O ANLARI VİDEOYA ALMIŞLAR!

Çırılçıplak soyup videoya çektiler. Yüzümde sigara söndürüp, saçımı makas ve bıçakla kestiler. Ne kadar yalvarsam da bırakmadılar. Beni tecavüz ettirmekle tehdit ettiler. Cinsel istismarda bulundular.

GÖĞSÜNÜ BIÇAKLA ÇİZİP "İMZAMIZ" DEMİŞLER

Bu bizim imzamız diyerek göğsüme bıçakla imza attılar. Dayanacak gücüm kalmayınca bıraktılar. Telefonumu gasp ettikleri için kimseden yardım isteyemedim" dedi.

BAŞKA BİR KIZA DA YAPMIŞLAR

Demet A. şüphelilerin kendisinden hemen sonra başka bir kıza da aynısını yaptıklarını belirterek, "O kızda şikayetçi oldu. Ona da bana yaptıklarını yapmışlar.

Yakalanınca da bizim kendi kendimize bunları yaptığımızı, bir suçlarının olmadığını söylemişler. Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Ben insanların yüzüne bakamıyorum. Psikolojim alt üst oldu. Hiç suçum yokken bana saatlerce işkence yaptılar. Birde bizi arayıp şikayetimizi geri çekmemizi istiyorlar. Cezalarını çeksinler istiyorum" diye konuştu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, yağma' suçlarından işlem yapıldı. 3 şüpheli Demet A'ya yönelik eylemleri nedeniyle adli kontrol alırken, diğer genç kıza yönelik eylemleri nedeniyle tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, yağma' suçlarından işlem yapıldı.

