Son dakika: Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Elektrik faturalarında son durum ne olacak?

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.45'te başlayan Kabine toplantısı 4 saat sürdü. Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik, KDV indirimi ve elektrik fiyat tarifesindeki yeni model ve yüksek faturalar gibi konuların ele alındığı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bilindiği gibi 5 Şubat Cumartesi günü yaptığımız koronavirüs testinde Omicron varyantına maruz kaldığımız anlaşılmıştı. Karantina döneminde çalışmalarımızı evden sürdürdük."

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