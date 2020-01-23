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  4. Son dakika: Manisa'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

Son dakika: Manisa'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika: Manisa'da bir deprem daha! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine göre saat 11.34'te Manisa'da merkez üssü Akhisar olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü olarak duyurdu.

MANİSA'DA 212 ARTÇI MEYDANA GELDİ

Manisa dün geceden beri sallanıyor. Gece saatlerinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası sabah saat 09.25'e
kadar 212 artçı deprem meydana geldi.

5,4 büyüklüğündeki deprem Manisa kent genelinin yanısıra Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinden hissedildi.

AFAD'DAN 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibariyle, can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. " denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa deprem AFAD kandilli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Geçmiş olsun manisaa.
kardeş hissediyoruz zaten
Hayır ola inşaAllah
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