SON DAKİKA | Mardin ve Batman Belediyesi'ne kayyum! Ahmet Türk ve Gülistan Sönük görevden alındı

Son dakika: DEM Partili Mardin ve Batman Belediyesi'ne kayyum atandı. Belediye başkanları Ahmet Türk ve Gülistan Sönük'ün görevden alındığı öğrenildi.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç yaptığı ilk açıklamada "Mardin'le ilgili tebligat sabah 5'te tebilagat ulaştı. Kimin kayyum olarak atandığını bilmiyoruz" dedi.

AHMET TÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten açıklama geldi:

"Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!"

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN 'YASAK' KARARI

Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

BATMAN'DA KAYYUM OLARAK VALİ CANALP ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Canalp, belediye binasına giriş yaptı, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Batman Belediyesine, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı Gülistan Sönük seçilmişti.

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