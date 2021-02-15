HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Son Dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

15.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Son dakika haberi... Meteoroloji'den Marmara bölgesinde hava durumu ile ilgili bir son dakika uyarısı geldi. Uyarıda, Marmara bölgesinde fırtına beklendiği ve fırtına hızının 60-80 Km/saat olabileceği kaydedildi.

Meteoroloji, Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'a kadar devam edeceği kaydedildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
Eski TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin kimdir?Eski TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin kimdir?
Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?Instagram şifre yenileme işlemi nasıl yapılır? Parolamı unuttum, ne yapmalıyım?

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

El kalçada poz! Bakın nasıl sansürledi

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Muhammed Cahit Şirin kimdir? Görevden alınan TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin nereli, kaç yaşında, yerine kim geldi?

Eski TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin kimdir?

AUZEF 2. dönem kayıt yenileme tarihi 2021: AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar? AUZEF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AUZEF kayıt yenileme tarihi belli oldu!

Son Dakika: Türkiye, Gara şehitlerine ağlıyor: Cenazeler son yolculuklarına uğurlanıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Elektrik kesintisi listesi 15 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

15 Şubat İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Son Dakika! MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

MSB açıkladı: Mavi bültenle aranan terörist yakalandı

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

EGM'den 'şehit polis ihraç edildi' haberlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.