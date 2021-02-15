Son Dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Marmara bölgesinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (60-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

Yapılan uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde başlayıp yarın saat 18.00'a kadar devam edeceği kaydedildi.

DHA

