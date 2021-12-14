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Son Dakika: Meteorolojiden İstanbul için 'sarı kodlu' uyarı

14.12.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Meteoroloji, İstanbul için "sarı" koduyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteorolojinin son hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul'da akşam saatlerinde yağışın kuvvetli olması bekleniyor.

Son Dakika: Meteorolojiden İstanbul için 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı.

Açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji daha sonra ise İstanbul için uyarısını "sarı" kodlu yaptı.

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20 ARALIK'TA İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak Kar Yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul
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