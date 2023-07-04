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  4. Son dakika | Mısır ile yeni dönemde kritik gelişme: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı! Karşılıklı büyükelçi atandı

Son dakika | Mısır ile yeni dönemde kritik gelişme: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı! Karşılıklı büyükelçi atandı

04.07.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mısır ile Türkiye diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkardı ve 10 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçi ataması gerçekleştirildi. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konduğu belirtilen gelişmeye göre Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak ise Amr Elhamamy aday gösterildi.

Son dakika | Mısır ile yeni dönemde kritik gelişme: Diplomatik ilişkiler büyükelçilik seviyesine çıkarıldı! Karşılıklı büyükelçi atandı

Son dakika haberi: Mısır ile Türkiye arasındaki ilişkilerde normalleşme kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Mısır'ın karşılıklı olarak büyükelçi atadığını duyurdu.

BÜYÜKELÇİ ADAYLARI BELLİ OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şen'i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy'i aday göstermişlerdir.

ERDOĞAN VE SİSİ'DEN KARAR GELDİ

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, iki ülke Cumhurbaşkanlarının aldığı karar uyarınca uygulamaya konulmuştur.

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'NORMALLEŞME' VURGUSU

Bu adım iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini hedeflemekte ve Türk ve Mısır halklarının çıkarları doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacına yönelik karşılıklı iradeyi yansıtmaktadır."

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