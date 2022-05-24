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  4. Son dakika! MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Son dakika! MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

24.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.

Son dakika! MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğü bölgelerden biri olan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

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