Son dakika! MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğü bölgelerden biri olan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."

