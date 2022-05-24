Son dakika! MSB duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi: Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğü bölgelerden biri olan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır."
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