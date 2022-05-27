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  4. SON DAKİKA | MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

27.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine PKK/YPG’li teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Açılan ateşe anında karşılık verilirken, 7 terörist etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

5 TONUN ÜZERİNDE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de devam eden “Eren Abluka-7” operasyonlarında çok sayıda mühimmat ve 5 tondan fazla yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli’de Eren Abluka-7 operasyonlarında örgütün deposunun bulunduğunu, çok sayıda silah mühimmatı ve 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Tunceli’nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde 26 Mayıs’ta icra edilen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde 40 adet 7,62x39 mm çapında Kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 72 adet mutfak tüpü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 adet pil, 6 adet kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 adet uyku tulumu, 200 adet battaniye ile 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Eren Abluka operasyonlarına halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediliyor” ifadelerine yer verildi.


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