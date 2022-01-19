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  4. SON DAKİKA | Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

SON DAKİKA | Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

19.01.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'deki Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Muhtarlara maaş müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtar maaşlarının 4 bin 250 liraya yükseldiğini duyurdu. Erdoğan'ın maaş açıklaması salondaki muhtarlar tarafından büyük coşku alkışlarla karşılandı.

SON DAKİKA | Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika: Muhtar maaşları yükseldi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'ki toplantıda yaptığı konuşmada muhtar maaşlarıyla ilgili "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Muhtar maaşlarını 4 bin 250 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. Muhtarlarımızla geniş katılımlı ilk toplantımızı Ocak 2015'te yapmıştık. Bugün de 1500 muhtarımızla bir aradayız. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin şekilde kullanılan Muhtarlık Bilgi Sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek züere Vali Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettik.

dada

19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında, SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının arttırılması başta olmak üzere pek çok önemli iyileştirmeler yaptık. Bizden önce bunlar yoktu.

SON DAKİKA: MUHTAR MAAŞLARI 4 BİN 250 LİRA OLDU

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı itibariyle 3392 lira seviyesine çıkarmıştık. 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız. Hayata geçmesi için kanuni değişikliği en kısa zamanda yapacağımız maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil.. Ben icraat konuşuyorum. Muhtarlık hzimet binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, yerlerini önemli ölçüde belirledik, inşasına yakında başlıyoruz. Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerelere öncelik vermek üzer emuhtarlık hizmet binalarımızı güvenlik kamerası sistemi ile donatıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...


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