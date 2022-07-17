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  4. Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinde suç aleti olan bıçak tarlada bulundu!

Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinde suç aleti olan bıçak tarlada bulundu!

17.07.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan U.A.'nın sorgusu sürerken, suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak çiftliğe giden yol üzerindeki ayçiçeği tarlasında bulundu.

Son dakika: Nazmi Arıkan cinayetinde suç aleti olan bıçak tarlada bulundu!

Son dakika: Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu'nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi. Çiftlik çalışanları, 13 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'in kanlar içerisinde buldu. İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.

GECE YARISINDAN SONRA HABER ALINAMADI

Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cesetlerinin, evin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu öğrenildi. Arıkan'ın salı gecesi son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00'e kadar birlikte olduğu, gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

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Eğitimci Nazmi Arıkan

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KULÜP BAŞKANI

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışması ile çifte cinayetin şüphelisinin Tokatspor Kulüp Başkanı U.A. olduğu belirlendi. İstanbul'da yakalanan U.A'nın, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, Nazmi Arıkan ile aralarında geçen yıl yaşanan olayları anlattığı tespit edildi.

OLAYDAN 1 GÜN ÖNCE GELMİŞ

Ekipler, U.A.'nın 11 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, burada bir gece konakladıktan sonra minibüsle Eceabat ilçesine geçtiği, olay günü de Eceabat'tan taksiyle Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi. Bu arada otopsi işlemleri tamamlanan Nazmi Arıkan 36, şoförü Şerif Eker'in ise 34 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Teslim alınan cenazeler, İstanbul'a gönderildi. Nazmi Arıkan, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda; Şerif Eker ise Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Cinayet şüphelisi U.A.

SUÇ ALETİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BIÇAK BULUNDU

Bu arada Tokatspor Kulübü Başkanı U.A.'nın Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu sürüyor. 2 gün önce çiftliğe götürülüp, yer göstermesi yaptırılan U.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Jandarma ekipleri, bir yandan da çiftlik arazinde detaylı çalışmasını sürdürüyor.

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AYAK İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İncelemelerde gece karanlığında ayçiçeği tarlasının içerisinden geçerek çiftliğe gittiği değerlendirilen U.A.'ya ait olduğu sanılan ayak izleri bulundu. Bu bölgede yoğunlaştırılan aramalarda suç aleti olduğu değerlendirilen bir bıçak, jandarma ekiplerince bulunarak incelemeye alındı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet nazmi arıkan fen bilimleri
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