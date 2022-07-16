SON DAKİKA | Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü, çiftlik evinde öldürülmüştü! Çifte cinayette yeni detaylar

Son dakika haberine göre Fen Bilimleri Okulları’nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Cinayete ilişkin Tokatspor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda eğitim kurumları sahibi de olan U.A. gözaltına alınırken, dikkat çeken yeni detaylar da ortaya çıktı.

U.A.'yı çiftliğe getiren taksicinin ifadeleri korkunç olaya ilişkin önemli bilgiler verirken, CNN Türk ekranlarında olay gününe ilişkin dikkat çeken detaylar aktarıldı.

U.A.'YI ÇİFTLİĞE GETİREN TAKSİCİDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Gözaltındaki cinayet şüphelisi U.A.'nın aracına alan taksi şoförü evli ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler, olay günü yaşananlara ilişkin önemli bilgiler vermişti.

U.A.'nın kendisine, internet üzerinden numarasını bulup ulaştığını belirterek, "Beni aradı. Eceabat'tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat'ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00'de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Bigalı, Kumköy ve Yolağzı'ndan sonra olayın olduğu Karainebey köyüne ulaştık. Köyü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi. 205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. '4 bin 500 TL tutar' dedim. Kabul etti, sabah onu Bodrum'a götürmek üzere sözleştik. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45'te yanına gittim. Bodrum'a değil, Gelibolu'ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24'te Gelibolu garajına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı" diye konuşmuştu.

"AYÇİÇEK TARLASINDA 2.5 SAAT BEKLEMİŞ"

Taksicinin sözlerinin yanı sıra CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ da çifte cinayetin perde arkasını anlattı.

Ailenin ifadeleri sonrası U.A.'nın mercek altına alındığı belirtilirken, yapılan çalışmalar sonrası olay aydınlatıldı. Öte yandan taksicinin ifadelerine de değinen Uludağ, katil zanlısının 2.5 saat boyunca ayçiçek tarlasında beklediğini ve evdeki diğer kişilerin ayrılması sonrası cinayetleri işlediğini ifade etti.



