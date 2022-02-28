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Son dakika: Nükleer savaş tehdidi sonrası 'Dünyanın her yerinden hissedilecek' diyerek uyardılar! 'Eşi benzeri görülmemiş bir ateş topu...'

28.02.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Nükleer bombalar patlamaya başlarsa bunun sonuçları ne olur? Bilim adamları korkutan senaryoyu açıkladı. Putin, son olarak nükleer güç kullanımının kapısını açtı. Orduya talimat veren Putin, nükleer savaş durumuna geçilmesini emretti. Bu karar tüm dünyada şok etkisi yarattı. Putin, daha önce yaptığı açıklamada 'Eğer herhangi bir ülke Ukrayna'yı savunmak için bize saldırırsa bunun büyük sonuçları olur' demişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Nükleer savaş tehdidi sonrası 'Dünyanın her yerinden hissedilecek' diyerek uyardılar! 'Eşi benzeri görülmemiş bir ateş topu...'

Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya liderleri Putin'in nükleer savaş tehdidinin boş olmasını umuyor. Nükleer bombalar patlarsa dünyanın son hali nasıl olur? Bilim adamları Putin'in nükleer savaş tehdidini değerlendirdi. 25 milyon kez izlenen renkli animasyon videosu, izleyenlerin üzerinde sarsıcı bir etki yaratıyor. Eğer nükleer savaş başlarsa dünyanın geleceği noktayı canlandırdılar.

MYNET - DIŞ HABER

15 bin nükleer savaş başlığının patlamasının, dünyanın en yıkıcı yanardağ patlamasından 15 kat daha güçlü olacağını belirten bilim adamları Putin'in o sözlerinden sonra harekete geçti.

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SON DAKİKA: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ATEŞ TOPU ORTAYA ÇIKABİLİR!

Bilim insanları şu yorumu yaptı: 'Eğer tüm nükleer savaş başlıkları aynı anda patlarsa eşi benzeri görülmemiş bir ateş topu ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan ateş topu önüne gelen her şeyi yerle bir eder.'

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'DÜNYANIN HER YERİNDEN HİSSEDİLECEK'

Bu yıkım öncesindeki basınç dalgası dünyanın her yerinden duyulabilir. O kadar yüksek bir patlama olacak ki haftalarca dünyanın her yerinden hissedilir. Patlamanın neden olduğu mantar bulutu o kadar yükseğe çıkacak ki dünya atmosferinin en uç noktalarından geçerek neredeyse uzaya fırlayacak.

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