Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: 13 Eylül'e kadar vakit var

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurtta kalacak öğrencilerin 13 Eylül'e kadar işlem yapması gerekiyor. Peki KYK yurt başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: 13 Eylül'e kadar vakit var
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

DİKKAT: 13 EYLÜL SONUNA KADAR VAKİT VAR

Yurtta kalacak öğrencilerin 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.

Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: 13 Eylül e kadar vakit var 1

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Başvuru sonuçları e-Devlet'ten öğrenilebiliyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.

