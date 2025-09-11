Son dakika | Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı: 13 Eylül'e kadar vakit var

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yurtta kalacak öğrencilerin 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylaması gerekiyor.
Başvuru sonuçları e-Devlet'ten öğrenilebiliyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.
Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı.🇹🇷— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 11, 2025
Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!❤️
📌13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.
Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/SFxGaYTDpD
Okuyucu Yorumları 0 yorum