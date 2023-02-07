SON DAKİKA | Önce 7.7 sonra 7.6! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum

Deprem felaketinde son dakika: Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla gerçekleşen iki deprem sonrası Güneydoğu ve Doğu Anadolu adeta kıyamet yerine döndü. Sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Hatay , Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep 'te yoğun şekilde etkili oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sürerken ikinci büyük deprem meydana geldi. Saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü de 7.6 olarak açıklandı. İlk depremde hasar görmüş birçok bina ikinci depremle birlikte yerle bir oldu. Bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmalardaki son durum dakika dakika haberimizde.

Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 316'YA YÜKSELDİ

23.26

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, “Ölü sayısı an itibari ile 2 bin 316’ya yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 13 bin 293, yıkılan bina sayısı 6 bin 217 ve sağ kurtulanların sayısı ise 7 bin 840" açıklamasını yaptı.

Açıklamasının devamında Tatar, "Bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor. Personel sayısı da ciddi anlamda artış gösterdi. Bölgede 10 bin 176 personel, 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri ve bunlara ilave olarak 4 bin 470 Mehmetçiğimiz görev yapmakta. Sahada aktif olarak arama kurtarma yapan personel sayısı yaklaşık 25 bin civarında" dedi.