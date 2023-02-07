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  4. SON DAKİKA | Önce 7.7 sonra 7.6! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum

SON DAKİKA | Önce 7.7 sonra 7.6! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum

07.02.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin üzerinden 24 saat geçerken, bölgeden yeni haberler geliyor. Depremin vurduğu 11 ilde çok sayıda vatandaş geceyi sokaklarda geçirirken, çalışmalar ise gece boyu sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla ise çalışmalar yeniden hızlandı. Peki depremin yoğun şekilde hissedildiği illerde son durum nasıl? İşte tüm detaylar...

Deprem felaketinde son dakika: Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla gerçekleşen iki deprem sonrası Güneydoğu ve Doğu Anadolu adeta kıyamet yerine döndü. Sabaha karşı saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Malatya, Adana, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'te yoğun şekilde etkili oldu. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken, arama kurtarma çalışmalarına başlandı. Çalışmalar sürerken ikinci büyük deprem meydana geldi. Saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü de 7.6 olarak açıklandı. İlk depremde hasar görmüş birçok bina ikinci depremle birlikte yerle bir oldu. Bölgede arama çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmalardaki son durum dakika dakika haberimizde.

DEPREM SONRASI KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE DİĞER İLLERDEKİ SON DURUM

04.34

"2921 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

AFAD Başkanı Yunus Sezer: Şimdiye kadar 2921 vatandaşımız hayatını kaybetti, 15 bin 834 vatandaşımız ise yaralandı.

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00.35

FUAT OKTAY AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını bildirdi.

Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay, "Toplam itibarıyla 2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralımız var." dedi.

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00.08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün deprem felaketinin yaşandığı Hatay'ı ziyaret edecek

23.27

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kışla mutfaklarında hazırlanan yemeklerin yaklaşık 15 bin depremzede vatandaşımıza ulaştırıldığını söyleyerek Hatay’da ihtiyacı karşılamak üzere 'seyyar sahra hastanesi' kurulacağını duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 316'YA YÜKSELDİ

23.26

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, “Ölü sayısı an itibari ile 2 bin 316’ya yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 13 bin 293, yıkılan bina sayısı 6 bin 217 ve sağ kurtulanların sayısı ise 7 bin 840" açıklamasını yaptı.

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Açıklamasının devamında Tatar, "Bölgeye çok sayıda barınma ve yaşam malzemesi akışı devam ediyor. Personel sayısı da ciddi anlamda artış gösterdi. Bölgede 10 bin 176 personel, 10 bin 409 AFAD gönüllüsü ve destek ekipleri ve bunlara ilave olarak 4 bin 470 Mehmetçiğimiz görev yapmakta. Sahada aktif olarak arama kurtarma yapan personel sayısı yaklaşık 25 bin civarında" dedi.

22.40

MERKEZ BANKASI: 180 GÜNE KADAR FAİZSİZ OLARAK VADE UZATIMI İMKANI TANINMIŞTIR

Merkez Bankası: Deprem/afet bölgesindeki illerde kurulu firmaların; 6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkânı tanınmıştır. 6 Şubat 2023 (dahil) tarihi öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir.

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deprem Gaziantep Hatay Kahramanmaraş son dakika

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