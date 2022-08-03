Son dakika: KPSS ile ilgili iddialar gündem olmuştu! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Son dakika haberi... KPSS sorularında benzerlik iddialarıyla gündem gelen ÖSYM ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındı.

Öte yandan pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili benzer soru iddiaları gündeme bomba gibi oturmuştu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığını iddia etmişti.

CUMHURBAŞKANI, DEVLET DENETLEME KURULUNA TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Gündüz saatlerinde ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.

