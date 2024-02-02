SON DAKİKA | 'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü

Son dakika haberine göre "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı. Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti.

Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





