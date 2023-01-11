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Son dakika: Paris'te bıçaklı saldırı paniği! Saldırgan Fransa'nın göbeğinde çok sayıda kişiyi yaraladı, polis ateş açtı

11.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Paris'te tren garında bir kişinin bıçakla pek çok kişiyi yaraladığı öğrenildi. Saldırgan polis tarafından ateş açılarak etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Paris'te bıçaklı saldırı paniği! Saldırgan Fransa'nın göbeğinde çok sayıda kişiyi yaraladı, polis ateş açtı

Son dakika haberi: Fransa'nın göbeğinde gündüz saatlerinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Basına yansıyan haberlere göre olayda çok sayıda kişi yaralandı.

TREN İSTASYONUNDA SALDIRDI

France Bleu'nun aktardığına göre saldırı başkent Paris'teki Kuzey Garı tren istasyonunda gerçekleşti.

Gündüz saatlerinde yaşanan olayda bir saldırganın bıçakla çok sayıda kişiyi yaraladığı ifade edildi.

POLİS ATEŞ AÇTI

Fransa'da demiryolu şirketi SNCF'ye bağlı TER Hauts-de-France'den yapılan açıklamada ise trafiğin kesintiye uğradığı, polisin saldırgana ateş açtığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıyla "Gare du Nord'da bu sabah bir kişi çok sayıda insanı yaraladı. Saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi" bilgilerini paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

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