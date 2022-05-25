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  4. SON DAKİKA | Pençe-Kilit operasyonunda son durum! Bakan Akar duyurdu: 100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Pençe-Kilit operasyonunda son durum! Bakan Akar duyurdu: 100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

25.05.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili son durumu açıkladı. 5 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirilirken; Bakan Akar, yaptığı açıklamada operasyonlarda öldürülen terörist sayısının 100'den fazla olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA | Pençe-Kilit operasyonunda son durum! Bakan Akar duyurdu: 100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonundan dün gelen şehit haberleri Türkiye'yi kahretmişti. Milli Savunma Bakanlığı; Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Onur Doğan, Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olduğunu duyurmuştu.

5 ŞEHİDİMİZ AYNI KAREDE

5 şehit askerin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri yakarken, bölgedeki çatışmalar şiddetlendi. Teröristlerin kaçtığı güzergahlar bombardıman tutulurken, bir grup teröristin mağarada kıstırıldığı açıklandı.

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BAKAN AKAR BÖLGEDE

Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü.

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İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki üs bölgesinde incelemelerde bulunan, sahadaki duruma ilişkin yerinde bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

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SON DAKİKA | BAKAN AKAR DUYURDU: MAĞARADA KISTIRILAN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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Akar, olumsuz, zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA’larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

AKAR: "OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLAYACAK KİLİDİ KAPATACAĞIZ"

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.

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"ÖRGÜTTE ÇÖKÜŞ ALAMETLERİ VAR"

Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde elebaşları dahil büyük panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi, başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.

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Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Kürtler ve Türkler kardeştir. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler, Kürtler, Araplar birlikte yatıyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Son dakika! MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 asker şehit, 2 yaralı... Teröristler mağarada sıkıştırıldı!MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 asker şehit, 2 yaralı... Teröristler mağarada sıkıştırıldı!

Gece geç saatlere kadar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Çukurca'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'nde harekatı takip eden Bakan Akar, geceyi de Çukurca'da geçirdi.

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(AA)


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