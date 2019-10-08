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Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 22:32 | Son Güncelleme

Pentagon'dan yapılan son dakika açıklamasında "Maalesef Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti. Sonuç olarak, ABD kuvvetlerini, güvenliklerini sağlamak için Suriye’nin kuzeyindeki olası Türk operasyon rotasının dışına çıkardık. Şu anda Suriye'deki kuvvet varlığımızda hiçbir değişiklik yapmadık" denildi.

Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması: Maalesef...

Pentagon Sözcüsü Hoffman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararının ardından yeni bir yazılı açıklama yaptı.

Başkan Trump’ın Türkiye’nin muhtemel operasyonuna karşın Suriye’nin kuzeyinde belirli bölgelerdeki ABD askerlerini çekme kararını Pentagon'a danışmadığı iddialarına tepki gösteren Hoffman, “Aksine yapılan yanlış haberlere rağmen Başkan, Türkiye’nin askeri harekâtına karşın Suriye’nin kuzeyindeki durum ve ABD askerlerini koruma çabalarına yönelik Bakan (Mark) Esper ve Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Mark) Milley'e bu konuları danıştı.” ifadelerini kullandı.

Hoffman, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakanlık, istikrarı sağlamak üzere en iyi yolun Suriye’de güvenli bölge kurmak olduğu konusundaki pozisyonunu halen koruyor. Maalesef Türkiye, tek taraflı adım atmayı seçti. Sonuç olarak Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye’nin muhtemel müdahale yolundan çekildik. Şu aşamada Suriye’deki askeri varlığımızda bir değişiklik yok."

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
TÜRKLER ASLANA BENZER ŞEFKATLİDİR KİNİ AKREP GİBİDİR BİR GÜN GELİR SENİDE SOKAR ABD ,,EYYY TÜRKLER TEK YUMRUK OLUN DEMİR YUMRUK DÜŞMANA KARŞI BİR OLUN PENTOGON ABD DERİN DEVLETİDİR TRUMP I DA DİNLEMEZ BİZ TÜRKLERİNDE OYUNU VAR DİREK SURİYEYE GİRİN EZİN YPYG ,PKK YI YERLE BİR EDİN HDP Yİ KAPATIN İÇERİ ATIN SİYASİLERİNİ TÜM SİYASİ PARTİLER BİR OLUN GİDECEK YERİMİZ YOK TEK DEVLET TEK VATAN TEK MİLLET BİR OLUN DÜŞMANI EZİN YOK EDİN
ne dediği ve ne yaptığı belli olmayan dünyanın başına bela bir ülke...
müttefikmi ?? güvenilmez abd
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