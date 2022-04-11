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  4. Son dakika: Roman Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

Son dakika: Roman Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

11.04.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı almıştı. Bu olaydan sonra yeni bir kulüp arayışına giren milyarderin gözünü Türkiye'ye diktiği iddia edilmişti. Göztepe'yi alacağı öne sürülen Abramovich'in alacağı yeni kulübü İngiliz basını açıkladı.

Son dakika: Roman Abramovich'ten sürpriz hamle! Göztepe derken...

Son dakika haberleri: Rus milyarder Roman Abramovich'in Süper Lig'den kulüp alacağına dair çıkan iddialar gündemi sarsmıştı. Ünlü iş insanının Göztepe'nin hisselerine talip olduğu ileri sürülmüş ancak iddiaların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Abramovich'in almak istediği kulüp ortaya çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında İngiliz hükümetinin yaptırım uyguladığı Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmıştı.

Rus milyarderin bu hamlenin ardından Türkiye'den bir kulüp satın alacağı iddia edilmişti.

YATINI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ

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Geçtiğimiz hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus iş insanının 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de merak uyandırmıştı.

ALMAK İSTEDİĞİ TAKIM BELLİ OLDU

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Roman Abramovich, Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacağı ifade edildi.

İSPANYA İLE İLİŞKİLERİNİ KULLANACAK

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Haberde Roman Abramovich'in İspanya ile iyi ilşkilerini kullanarak İspanya La Liga ekibi Valencia'yı satın almak isteyeceği açıklandı.

GÖZTEPE, İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Roman Abramovich'e devredileceğine dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramovich'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Göztepe Valencia
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