Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Çatışmalar giderek şiddetleniyor

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 24'üncü güne girildi. Rus birliklerin başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken, Harkov ve Mariupol'da da çatışmalar sürüyor. Öte yandan Rus birlikler dün Lviv'de de bir bölgeye bomba saldırısı düzenlerken, önceki gün de Odessa'ya çıkarma yapıldı. Ukrayna'dan yapılan bir açıklamada ise, Azak Denizi'ndeki tüm kontrolün Ruslara geçtiği bildirildi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler...

06.43

UKRAYNA, AZAK DENİZİ'NDEKİ KONTROLÜ KAYBETTİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.