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  4. Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Çatışmalar giderek şiddetleniyor

Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Çatışmalar giderek şiddetleniyor

19.03.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmelerinin yaşandığı Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar giderek artıyor. Rus birliklerin başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken, Harkov ve Mariupol'da da çatışmalar ve bombardımanlar sürüyor. Öte yandan Ukrayna'dan yapılan bir açıklamada, Rusya'nın kıyılardaki kontrolü sağladığı ve Azak Denizi'yle olan bağlantının tamamen kaybedildiği belirtildi. İşte sıcak bölgede yaşanan son gelişmeler.

Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Çatışmalar giderek şiddetleniyor

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 24'üncü güne girildi. Rus birliklerin başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken, Harkov ve Mariupol'da da çatışmalar sürüyor. Öte yandan Rus birlikler dün Lviv'de de bir bölgeye bomba saldırısı düzenlerken, önceki gün de Odessa'ya çıkarma yapıldı. Ukrayna'dan yapılan bir açıklamada ise, Azak Denizi'ndeki tüm kontrolün Ruslara geçtiği bildirildi.

İşte Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler...

06.43

UKRAYNA, AZAK DENİZİ'NDEKİ KONTROLÜ KAYBETTİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

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03.45

RUSYA'DA ASKERLİK ŞUBESİNE MOLOTOF KOKTEYLLİ SALDIRI

Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 aşındaki bir genç Rusya’nın Moskova Oblastı’na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

02.36

ZELENSKİY'DEN MÜZAKETE AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi. Video mesaj yayınlayan Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

Son Dakika: Zelenskiy'den yeni video mesajı! &quot;Zamanı geldi&quot;Son Dakika: Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"


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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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