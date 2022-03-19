Son Dakika: Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Çatışmalar giderek şiddetleniyor

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 24'üncü güne girildi. Rus birliklerin başkent Kiev'e ilerleyişi sürerken, Harkov ve Mariupol'da da çatışmalar sürüyor. Öte yandan Rus birlikler dün Lviv'de de bir bölgeye bomba saldırısı düzenlerken, önceki gün de Odessa'ya çıkarma yapıldı. Ukrayna'dan yapılan bir açıklamada ise, Azak Denizi'ndeki tüm kontrolün Ruslara geçtiği bildirildi.
İşte Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler...
06.43
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.
03.45
Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 aşındaki bir genç Rusya’nın Moskova Oblastı’na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.
02.36
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi. Video mesaj yayınlayan Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.
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