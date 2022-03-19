HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Son Dakika: Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

19.03.2022 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir video mesajı yayınladı. Zelenskiy açıklamasında "Buluşmanın zamanı geldi, konuşmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanırken görüşmelerin Rusya'nın hatasından kaynaklı zararın sınırlandırılması için tek şans olduğunu belirtti. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yanı sıra müzakere süreci de tüm dünyada yakından takip ediliyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video mesajı yayınladı. Zelenskiy, "Bugün Ukrayna’da 9 binden fazla sivil tahliye edildi" dedi. Zelenskiy konuşmasında "İşgalciler çoğu bölgede ve kentte insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

İşte Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları:

Buluşmanın zamanı geldi, konuşmanın zamanı geldi.

Görüşmeler, Rusya'nın hatasından kaynaklı zararın sınırlandırılması için tek şans.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! Bölgede aramalar devam ediyorNATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü! Bölgede aramalar devam ediyor
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdiRusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi
Eksper tuzağı ile dolandırıcılık! Ortaya çıkan gerçek şoke ettiEksper tuzağı ile dolandırıcılık! Ortaya çıkan gerçek şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi

AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti

AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti

"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Yeni gelişme

"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.