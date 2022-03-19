Son Dakika: Zelenskiy'den yeni video mesajı! "Zamanı geldi"

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların yanı sıra müzakere süreci de tüm dünyada yakından takip ediliyor. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir video mesajı yayınladı. Zelenskiy, "Bugün Ukrayna’da 9 binden fazla sivil tahliye edildi" dedi. Zelenskiy konuşmasında "İşgalciler çoğu bölgede ve kentte insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

İşte Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları:

Buluşmanın zamanı geldi, konuşmanın zamanı geldi.

Görüşmeler, Rusya'nın hatasından kaynaklı zararın sınırlandırılması için tek şans.

Ayrıntılar geliyor...

