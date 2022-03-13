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  4. SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Zelenskiy'den itiraf: Bazı şehirler haritadan silindi

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Zelenskiy'den itiraf: Bazı şehirler haritadan silindi

13.03.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberlerinin gelmeye devam ettiği Rusya-Ukrayna savaşında 18. güne girildi. Başkent Kiev de dahil olmak üzere Rus birliklerinin kentlere ilerleyişi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den bir itiraf geldi. Zelenskiy, "Bazı küçük şehirler haritadan silindi" dedi. Öte yandan, gözler iki ülke arasında süren ve artık çevrim içi devam eden müzakerelere çevrildi. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler!

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Zelenskiy'den itiraf: Bazı şehirler haritadan silindi

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 18'inci gününde devam ediyor. Sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes kararları alınsa da, birçok kentte çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün acı bir itirafta bulundu. Zelenskiy, "Bazı küçük şehirler haritadan silindi" dedi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki ülke arasındaki müzakerelerin çevrim içi olarak sürdüğünü belirtti.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında dakika dakika bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

01:18

BORRELL, UKRANYA'NIN UÇUŞA YASAKLI BÖLGE İLAN EDİLEMEYECEĞİNİ SAVUNDU

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söyledi.

01:12

ZELENSKİY, İSRAİL BAŞBAKANI BENNETT'LE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Bennett ile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydederek, görüşmede Rusya’nın saldırganlığı ve barış müzakerelerinin perspektiflerini ele aldıklarını belirtti.

00:25

İNSANİ KORİDORLARDAN CUMARTESİ GÜNÜ 13 BİN SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü farklı bölgelerde cumartesi günü açılması öngörülen 14 insani koridorun 9'unun kullanılabildiğini ifade etti. Bu koridorlar üzerinden 13 bine yakın Ukraynalının tahliye edildiğini belirten Vereşuk, "Dün 7 binden fazla insanı tahliye edebildiysek, bugün 13 binden biraz daha az kişiyi tahliye etmeyi başardık." bilgisini verdi.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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