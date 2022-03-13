SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Zelenskiy'den itiraf: Bazı şehirler haritadan silindi

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 18'inci gününde devam ediyor. Sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes kararları alınsa da, birçok kentte çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün acı bir itirafta bulundu. Zelenskiy, "Bazı küçük şehirler haritadan silindi" dedi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki ülke arasındaki müzakerelerin çevrim içi olarak sürdüğünü belirtti.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında dakika dakika bölgede yaşanan tüm gelişmeler...
01:18
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söyledi.
01:12
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Bennett ile bir telefon görüşmesi yaptığını kaydederek, görüşmede Rusya’nın saldırganlığı ve barış müzakerelerinin perspektiflerini ele aldıklarını belirtti.
00:25
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü farklı bölgelerde cumartesi günü açılması öngörülen 14 insani koridorun 9'unun kullanılabildiğini ifade etti. Bu koridorlar üzerinden 13 bine yakın Ukraynalının tahliye edildiğini belirten Vereşuk, "Dün 7 binden fazla insanı tahliye edebildiysek, bugün 13 binden biraz daha az kişiyi tahliye etmeyi başardık." bilgisini verdi.
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