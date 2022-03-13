SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Zelenskiy'den itiraf: Bazı şehirler haritadan silindi

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 18'inci gününde devam ediyor. Sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes kararları alınsa da, birçok kentte çatışmalar sürüyor. Rusya'nın Kiev'e doğru ilerleyişi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün acı bir itirafta bulundu. Zelenskiy, "Bazı küçük şehirler haritadan silindi" dedi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki ülke arasındaki müzakerelerin çevrim içi olarak sürdüğünü belirtti.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında dakika dakika bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

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BORRELL, UKRANYA'NIN UÇUŞA YASAKLI BÖLGE İLAN EDİLEMEYECEĞİNİ SAVUNDU

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemez olduğunu söyledi.