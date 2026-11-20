ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, İran ve Husilerin Kuveyt, Bahreyn ile Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik saldırılarının hızla tırmanabileceği belirtilerek, uçuş iptalleri ve hava sahası kapatmalarına karşı dikkatli olunması istendi.

ABD ORTA DOĞU'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARDI

Açıklamada, İran'ın Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD varlıklarına yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, Husilerin ise Suudi Arabistan'da sivil havalimanları ve hayati önem taşıyan diğer altyapılara düşmanca saldırılarda bulunduğu, bu saldırıların sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksaklıklarına yol açtığı ifade edildi.

SALDIRILARIN ARTMA İHTİMALİNE KARŞI 'YÜKSEK TEYAKKUZ'

Söz konusu saldırıların daha da artma ihtimali taşıdığına işaret edilen açıklamada, Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına yüksek düzeyde teyakkuzda kalma ile uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır