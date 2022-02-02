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  4. Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar! ''Konu 65 bin TL değil, racon mevzusu'' Fikret Orman açıkladı...

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar! ''Konu 65 bin TL değil, racon mevzusu'' Fikret Orman açıkladı...

02.02.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ece Erkin'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili Beşiktaş eski başkanı açıklamalarda bulundu. O gece olay olmadan mekanda birlikte olduklarını söyleyen Fikret Orman, yaşanan olayla ilgili detaylar verdi. Kan donduran olayla ilgili bilgi veren Beşiktaş başkanı flaş sözler kullandı. Konunun medyada çıkan 65 bin TL'lik olay olmadığını açıklayan Orman, "Mevzu 65 bin değil de bir racon konusu duydugum kadarıyla, yapan çocuk da 1997'li." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün sır perdesi aralanıyor. O gece yaşanan olaydan hemen önce mekandan ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman detayları paylaştı. Kan donduran olayın 65 bin TL'den kaynaklanmadığını ifade eden Orman, daha önce konuşulmayan detayları herkesle paylaştı.

"O GECEDEN ÖNCE GÖRÜŞELİM DEDİ GÖRÜŞTÜK"

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Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden hemen önce birlikte olduklarını söyleyerek, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" dedi.

"SEN BİZE RACON MU KESİYORSUN?"

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Fikret Orman, "Masaya geldiklerinde. 2-3 defa şunu sormuşlar. 'Para mara yok, sıkıyorsa gelsin benden alsınlar demişsin' gibi bir şey demişler Şafak'a... Buraya onlar parayla ilgili yani 65 bin TL ile ilgili değil de "Sen bize racon mu kesiyorsun?" gibi bir olaydan gelmiş. Mevzu olan evin sahibi Şafak'ı referans göstermiş. Gidin parayı Şafak'tan alın demiş. Şafak gerekiyorsa gelsin benden alsın demiş evin sahibi. 65 bin TL için böyle bir düzen değil, racon olarak algılanmış gibi bir izlenim uyandı bende." ifadelerini kullandı.

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"65 BİN TL DEĞİL, RACON MEVZUSU!"

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgiler veren Fikret Orman, konunun 65 bin TL'nin ötesinde olduğunu vurguladı. Orman, Halk TV'ye katıldığı programda, "Yasadışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin tl değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Beşiktaş Futbol Kulübü Ece Erken
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BİDE RACON ÇIKTI HADİ BAKALIM
yetmezmi ya.

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