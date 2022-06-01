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  4. Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor

01.06.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının başından beri yayınlanan Covid-19 Tablosu'nun 1 Haziran tarihinden itibaren haftalık olarak yayınlanacağını duyurdu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosuna ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

HAFTALIK OLARAK YAYINLANACAK

Bakan Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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