Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı... Bir dönem resmen kapanıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tablosuna ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

HAFTALIK OLARAK YAYINLANACAK

Bakan Koca, günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak yayınlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Hazirandan itibaren haftalık olarak, yine covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak."

