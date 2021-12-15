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Son Dakika: Sahte içkiden ölümler sonrası harekete geçildi! Operasyon başladı

15.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, sahte içkiden yaşanan ölümlerin ardından harekete geçildi. Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 30 bin 343 litre sahte içki ele geçirildi.

Son Dakika: Sahte içkiden ölümler sonrası harekete geçildi! Operasyon başladı

Son dakika gelen habere göre Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

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Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki
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