Son Dakika: Sahte içkiden ölümler sonrası harekete geçildi! Operasyon başladı

Son dakika gelen habere göre Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıntılar gelecek...

