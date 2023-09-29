SON DAKİKA | Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Polisler evraklara el koydu

Son dakika haberi: Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde belediye binalarına gelen polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koydu. Binada aramalar devam ediyor.
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