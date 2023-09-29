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  4. SON DAKİKA | Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Polisler evraklara el koydu

SON DAKİKA | Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Polisler evraklara el koydu

29.09.2023 07:46 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde belediye binalarına gelen polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koydu. Binada aramalar devam ediyor.

SON DAKİKA | Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu! Polisler evraklara el koydu

Son dakika: Seyhan ve Çukurova belediyelerine sabah saatlerinde rüşvet operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri, operasyon kapsamında bazı evraklara el koydu. Binada aramalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çukurova Seyhan rüşvet son dakika belediye

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